MESAGNE - Nasce a Mesagne l'associazione culturale "Atlantide": un nuovo spazio per attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Iniziativa promossa da un gruppo di appassionati con l'obiettivo di promuovere.

“Una vita da coach”: incontro pubblico con Piero Bucchi. Esordio ufficiale per l'associazione Atlantide; Una Vita da Coach, la storia di Piero Bucchi.

