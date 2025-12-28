Una lite tra Chivu e Frattesi alla base del suo scarso minutaggio? Ecco la verità

Durante la conferenza stampa della vigilia, Cristian Chivu ha affrontato il tema dello scarso impiego di Davide Frattesi all’Inter, dissipando alcune voci circolate nelle ultime settimane. In particolare, il confronto tra i due è stato oggetto di discussione, offrendo chiarimenti sulla situazione attuale. Ecco dunque la verità dietro le indiscrezioni di una possibile lite tra i due calciatori.

Lite tra Chivu e Frattesi. Durante la conferenza stampa della vigilia, Cristian Chivu è tornato anche sul tema più discusso delle ultime settimane in casa Inter: lo scarso utilizzo di Davide Frattesi. Secondo quanto chiarito da Repubblica, non c’è stato alcun caso disciplinare né tantomeno frizioni interne. Le parole del tecnico romeno, che avevano fatto rumore, andavano lette in tutt’altra chiave. Chivu, parlando del centrocampista, aveva infatti spiegato: “Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti”. Nessuna lite tra Chivu e Frattesi. Immagine creata con l’AI Un’affermazione che aveva alimentato ipotesi di litigi o problemi comportamentali, ma che in realtà, come sottolinea il quotidiano, è legata esclusivamente a una condizione fisica non ottimale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

