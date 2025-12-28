Una gara da giocare col coltello tra i denti
Oggi alle 18, al PalaTriccoli di Jesi, Fabriano chiude girone d'andata e anno solare nel derby contro la General Contractor Jesi. Dopo il ko con Ravenna, Nunzi guarda avanti con lucidità, concentrato su un derby che, al di là del momento, resta carico di significato. "È una partita che lascia amaro in bocca – dice Nunzi – quasi 'buttata', pur riconoscendo i meriti di Ravenna nei momenti chiave. È un copione già visto e dispiace, perché potevamo avere più punti in classifica. Continuiamo però a non gestire bene le fasi decisive, concedendo canestri facili e commettendo errori evitabili". "È chiaro che tutti avremmo voluto arrivare al derby con Jesi con un po' più di entusiasmo, magari dopo una vittoria.
