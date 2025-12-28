Una borsa di studio per onorare la figura di Francesco Canella

In occasione dell’anniversario della nascita di Francesco Canella, il 28 dicembre, la famiglia Alì rinnova il suo impegno verso i giovani attraverso una borsa di studio dedicata alla memoria di Francesco. Questa iniziativa mira a sostenere l’educazione e il percorso di crescita dei giovani, consolidando un legame di rispetto e attenzione verso il futuro. Un gesto di continuità e di riconoscimento della sua figura.

Il 28 dicembre, data particolarmente cara alla grande famiglia Alì perché anniversario della nascita di Francesco Canella, diventa ancora una volta occasione per rinnovare un gesto concreto di attenzione verso i giovani e il futuro. La fondazione Alì Francesco Canella, grazie anche al contributo.

