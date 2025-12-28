Un super Hojlund ispira il Napoli | gli azzurri chiudono con una vittoria il 2025!

Il Napoli di Antonio Conte conclude il 2025 con una vittoria, grazie anche alla prestazione di Hojlund. La squadra azzurra conferma il suo momento positivo, mantenendo alta la propria continuità di risultati. La partita riflette l’impegno e la crescita del team, offrendo ai tifosi una soddisfazione in vista del prosieguo della stagione.

Bella prestazione del Napoli di Antonio Conte che prosegue il momento positivo e continua ancora a vincere. Il Milan chiama ed il Napoli risponde. La squadra di Antonio Conte conferma il momento positivo e dopo la vittoria nella supercoppa italiana torna al successo anche nel match di campionato e vince in trasferta trascinato da un . 🔗 Leggi su Sportface.it

