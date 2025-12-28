Un sollevatore donato alla Rsa di Anghiari.

Un altro nobile gesto, che dimostra come anche nei momenti di festa sia possibile rendere tutto più bello con un pensiero rivolto alle persone più bisognose. In occasione della vigilia di Natale, infatti, il Centro di Aggregazione Sociale di Anghiari Aps, su iniziativa del presidente Pietro Fancelli e del consiglio direttivo, ha consegnato ufficialmente alla residenza sanitaria assistita "Santa Croce Martini" un sollevatore per persone con ridotta mobilità. Il dispositivo è stato acquistato grazie alla generosità dei cittadini, nell’ambito di una raccolta di offerte volontarie promossa dal circolo, che ha inoltre contribuito in maniera significativa con risorse proprie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

