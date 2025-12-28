Un sindaco per passione Fusini rinuncia all’indennità
MAGLIANO Anche per il 2025 il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, ha scelto di destinare integralmente la propria indennità da primo cittadino al sostegno di eventi, iniziative culturali, sociali e sportive a beneficio della comunità. Una decisione ribadita in occasione delle festività natalizie e già annunciata in campagna elettorale, che il sindaco conferma come scelta coerente con il proprio modo di intendere l’impegno politico. "Voglio fare il sindaco per passione e per il piacere di farlo – ha spiegato Fusini – non per altro". Un impegno che, sottolinea, lo accomuna ai tanti cittadini che gratuitamente animano associazioni e attività di volontariato sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
