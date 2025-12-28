Un saluto ai tifosi da Bar Sport che criticavano Conte Poi per fortuna c’è il calcio vero

Un saluto ai tifosi da Bar Sport, anche a chi criticava Conte. Per fortuna, c’è il calcio vero. Il Napoli ha dominato la partita contro la Cremonese, vincendo con facilità. Hojlund si è distinto come un attaccante efficace, segnando due volte in una gara che si è rivelata senza storia. I grigiorossi hanno tentato di resistere, ma il match è stato deciso già nei primi 15 minuti, lasciando poche speranze di rimonta.

Il Napoli batte la Cremonese in una gara senza storia. Hojlund cecchino infallibile in due di tante occasioni contro i grigiorossi che hanno provato a resistere con una difesa e contropiede fallita dopo meno di 15 minuti. Conte trova un Napoli solido come in Supercoppa, dominante a centrocampo e in attacco con tante variabili a partire dal danese che sale a quota 6 gol. Nel primo tempo il Napoli prende possesso del campo e la Cremonese di raccoglie in difesa. Il primo tiro è dei grigiorossi ma è centrale con Vanja che blocca. Poi al 13° arriva la rete di Hojlund dopo un rimpallo in area: danese in gioco e mette facilmente in porta.

