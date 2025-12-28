Mensa e centri estivi, servizio Piedibus e pre e post-scuola, servizio Primavera, asilo nido e spazio gioco: è on line da qualche giorno il sondaggio di fine anno rivolto alle famiglie dei piccoli alunni delle scuole. L’obiettivo è quello di testare il gradimento di utenti e famiglie in vista di possibili correttivi e aggiustamenti. "Il questionario è compilabile in forma anonima – spiega l’amministrazione comunale in una nota – e destinato alle famiglie di bambini che abbiano usufruito anche di uno solo dei servizi. I suggerimenti ricevuti contribuiranno a migliorare". Fra i test più preziosi quello sulla mensa: i quesiti riguardano la qualità del cibo offerto ai bambini, il comfort dei locali dove gli alunni consumano i pasti, la quantità del cibo, la cortesia e la disponibilità del personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un questionario sui servizi scolastici

Leggi anche: Questionario Scuola e Questionario Docente SNV: proroga termine compilazione al 29 ottobre. NOTA

Leggi anche: Servizi scolastici e tariffe. Costi dei pasti in aumento

