Un Posto al Sole che fine farà Raffaele? Il portiere ha deciso | dove andrà

Cosa accadrà a Raffaele dopo l’addio alla portineria di Palazzo Palladini? tutte le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole. Gli ultimi mesi di Un posto al sole si sono concentrati sul futuro di Raffaele. Portiere di Palazzo Palladini sin dalle prime puntate, Raffaele aveva deciso di lasciare il suo lavoro dopo anni portando gli inquilini del palazzo a trovare un sostituto. La scelta era ricaduta su Rosa pronta a tuffarsi nel suo nuovo lavoro. (Fonte Raiplay) – L’opinionista.it Trascorso il Natale e, in attesa del nuovo anno, Raffaele svelerà il suo futuro prendendo una decisione davvero clamorosa che cambierà ancora una volta la trama della soap opera di Raitre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

