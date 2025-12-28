Un Posto al Sole anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 | il cenone di Capodanno riserva qualche sorpresa

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. La soap di Rai Tre si prepara a introdurre alcune novità nelle storie ambientate a Palazzo Palladini, con particolare attenzione al cenone di Capodanno. Scopri cosa accadrà nelle prossime puntate, tra nuovi incontri e sviluppi dei personaggi, in un periodo ricco di emozioni e sorprese.

Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 29 dicembre al 2 gennaio? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo il cenone di Capodanno, che riserverà diverse sorprese. Occhio anche alle tensioni tra Eduardo e Rosa: sebbene Sabbiese faccia di tutto per allontanarsi da Stella sembra che i problemi continuino a seguirlo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: il 2025 si chiude con momenti di tensione. Giulia è impegnata nella ricerca di un lavoro per Eduardo, mentre la vicinanza tra lui e Stella preoccupa Rino.

