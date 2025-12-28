In un panorama musicale spesso dominato dalla ricerca dell’impatto immediato, ’Un po’ di felicità’ del fiorentino Riccardo Azzurri sceglie consapevolmente un’altra direzione: la semplicità come atto di resistenza culturale. Il brano affronta uno dei temi più antichi e complessi, la felicità appunto, evitando accuratamente ogni forma di retorica. Attraverso immagini quotidiane e un linguaggio diretto, Azzurri restituisce alla canzone popolare una funzione essenziale: raccontare la vita per ciò che è, senza filtri né sovrastrutture. Il progetto è accompagnato da un video corale che rafforza questa visione inclusiva, dando spazio a esperienze diverse e generazioni lontane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un po’ di felicità. La semplicità come atto di resistenza culturale

Leggi anche: Fontanarosa celebra la felicità con l’evento culturale “Parole e Musica”

Leggi anche: Nigeria: dove studiare è diventato un atto di resistenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Netherlands vs Poland: The Wealthy Lowlands vs The Rising East

Le fragranze dell'inverno, orgogliose damigelle del Natale, regalano all'umanità un pizzico di semplicità, un soffio di felicità. _Emanuele Battimelli _ Buon Natale Foto dal web - facebook.com facebook