Sotto l’albero i pavesi hanno trovato un milione di euro. I fondi, inseriti nella legge di bilancio a un passo dall’approvazione definitiva, riguardano quattro interventi su patrimonio storico, sicurezza del territorio e scuole. A beneficiarne saranno San Michele Maggiore e il Duomo di Pavia, il contrasto al dissesto a Brallo di Pregola e l’ efficientamento scolastico a Bereguardo. "Grazie a queste risorse – ha commentato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che ha fatto inserire le risorse all’interno della risoluzione della manovra economica – si potranno realizzare quattro interventi molto attesi, che premiano la capacità progettuale degli enti interessati e confermano il mio personale impegno e l’attenzione della Lega per tutto il territorio pavese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un milione sotto l’albero. Storia, sicurezza, scuola. Le risorse arrivano da Roma

