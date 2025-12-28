Un menu speciale per accogliere come si deve l' anno nuovo a base di tre ricette nordiche da tarda mattinata

Celebra l’arrivo del 2026 con un brunch dedicato alle tradizioni del Nord Europa. Ideale per una tarda mattinata, il menu include tre ricette autentiche: due piatti salati a base di pesce e un dolce speziato, pensati per un risveglio sostanzioso e raffinato. Un modo semplice e elegante per accogliere il nuovo anno con sapori ricercati e atmosfere serene.

U n brunch speciale per dare il benvenuto al 2026. Niente prima colazione (ci si alza con comodo), ma tre piatti tipici del Nord Europa, due salati a base di pesce e un dolce speziato. Leggeri e profumatissimi, sono perfetti da servire sul tardi. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Zuppa nordica di patate e latte. Ricomincio dal brunch Zuppetta di gamberi, verdure e latte. INGREDIENTI X 46: 300 g gamberi interi, 300 g filetto di merluzzo, 250 ml latte (o bevanda vegetale), 250 ml acqua, 1 porro, 1 carota, 2 patate, 1 zucchina, 50 g burro, foglie d’alloro, aneto, sale e pepe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

