Un hacker è entrato nel suo conto sposti 30 mila euro con un bonifico | denunciato un palermitano

Un uomo di Palermo è stato denunciato dopo aver tentato di convincere un'anziana donna a trasferire fondi, sostenendo di essere un dipendente bancario e che il conto fosse a rischio. L’episodio evidenzia i rischi delle truffe online e l’importanza di prestare attenzione alle comunicazioni sospette. È fondamentale mantenere alta la prudenza e verificare sempre le richieste di trasferimenti di denaro, soprattutto quando provengono da fonti non ufficiali.

