Un hacker è entrato nel suo conto sposti 30 mila euro con un bonifico | denunciato un palermitano
Un uomo di Palermo è stato denunciato dopo aver tentato di convincere un'anziana donna a trasferire fondi, sostenendo di essere un dipendente bancario e che il conto fosse a rischio. L’episodio evidenzia i rischi delle truffe online e l’importanza di prestare attenzione alle comunicazioni sospette. È fondamentale mantenere alta la prudenza e verificare sempre le richieste di trasferimenti di denaro, soprattutto quando provengono da fonti non ufficiali.
Avrebbe provato a convincere un’anziana donna di essere finita nelle mani di un hacker. “Dobbiamo spostare la sua liquidità su un conto sicuro prima che il suo venga svuotato”, avrebbe detto sostenendo di essere un sedicente “dipendente di un istituto bancario”. È la truffa tentata da un 35enne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
