Un gheppio con un’ala spezzata salvato dagli agenti della Stradale

Durante un normale controllo sulla strada Brescia-Bergamo-Milano, gli agenti della Stradale di Chiari hanno salvato un gheppio con un’ala fratturata. Il falco, una specie protetta, era stato trovato in difficoltà in una piazzola di servizio sulla Brebemi. L’intervento rapido ha permesso di mettere in sicurezza l’animale, che ora riceve cure presso un centro specializzato. Un esempio di attenzione e rispetto per la fauna selvatica in situazioni di emergenza.

Chiari (Brescia), 28 dicembre 2025 – Un intervento a sorpresa durante un ordinario controllo della viabilità nelle scorse ore ha portato al salvataggio di un gheppio: un falco di specie protetta, trovato in evidente difficoltà in una piazzola di servizio della Brebemi, l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano. Il soccorso degli operatori. I due operatori, durante la consueta attività di pattugliamento, hanno notato l' animale sull'asfalto, mentre si muoveva a fatica. Avvicinatisi con prudenza, dopo aver fermato la volante, hanno subito compreso la gravità della situazione: i l rapace, un esemplare giovane, non era in grado di spiccare il volo.

