Un cinghiale in piena Firenze | esemplare a due passi dalla Fortezza da Basso

Nella giornata del 28 dicembre 2025, a Firenze è stato avvistato un cinghiale nelle vicinanze della Fortezza da Basso, lungo le sponde del Mugnone. L'episodio ha attirato l'attenzione dei residenti e delle autorità, evidenziando la presenza insolita di questa specie nel contesto urbano. Si tratta di un avvistamento che sottolinea l'importanza di monitorare la fauna selvatica nelle aree cittadine.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Un cinghiale in piena Firenze. Un esemplare che si spinge lungo le sponde del Mugnone fino all’altezza della Fortezza da Basso. Accade nel capoluogo toscano. La foto è del pomeriggio di domenica 28 dicembre. Non è la prima volta che gli ungulati compaiono sul Mugnone. Stavolta appunto sotto il ponte che conduce a via dello Statuto, a due passi dalla Fortezza. L’avvistamento ripropone il tema degli ungulati nelle nostre città. Firenze, cinghiale sul greto del torrente in piena città Cresce la popolazione dei cinghiali. La popolazione cresce e gli esemplari si spingono sempre più dentro i centri urbani alla ricerca di cibo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un cinghiale in piena Firenze: esemplare a due passi dalla Fortezza da Basso Leggi anche: Firenze, la ruota panoramica torna dopo anni alla Fortezza da Basso Leggi anche: Quattro sculture di Ilinep alla XV Biennale di Firenze. L'artista aretino è presente a Fortezza da Basso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un cinghiale in piena Firenze: esemplare a due passi dalla Fortezza da Basso - Non è la prima volta che sul greto del fiume compaiono degli ungulati. lanazione.it

