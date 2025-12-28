Un Ciclone chiamato Selvaggia | l’azienda di pigiami dello zio l’infanzia tra le vigne Volevo fare la stiratrice Pieraccioni? Eterna gratitudine

Firenze, 28 dicembre 2025 – È stata tra le prime attrici a portare sul grande schermo un ruolo gay – che le è valso il David di Donatello – e recentemente è stata tra i protagonisti della prima serie tv sul tema della sicurezza sul lavoro. Barbara Enrichi, nata tra le colline del Chianti Fiorentino il 14 aprile 1961, è un’attrice di cinema, teatro e tv. Oggi vive a Milano con il marito Marco, conosciuto a una festa di matrimonio dove lui si era ‘imbucato’, e Tamarindo, un dolce labrador addestrato per l’assistenza alle persone non vedenti. Il grande successo è arrivato con i ruoli comici, ma la tavarnellina – che ama il buon cibo e il panorama toscano – è molto apprezzata anche per le interpretazioni in ruoli drammatici, grazie alla sua esperienza maturata in teatro con Ugo Chiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

