Circa 300 podisti hanno partecipato alla tradizionale 5 km ‘Buon Natale col sorriso’, la corsa non competitiva degli auguri che anche quest’anno ha animato la vigilia natalizia a Prato. Un appuntamento ormai irrinunciabile del calendario cittadino, capace di coniugare sport, memoria e solidarietà. Buona la partecipazione di atleti pratesi e di podisti provenienti anche da Firenze e Pistoia alla manifestazione organizzata da Silvano Melani del negozio Il Campione, con il supporto della Asd Prato Promozione e della Uisp. L’edizione di quest’anno ha potuto contare sul patrocinio e sul sostegno dell’Ussi nazionale nell’ambito del progetto ‘Mens sana in corpore sano – Un Natale in movimento’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Un Buon Natale davvero col sorriso

