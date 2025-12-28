un buon empoli frena la capolista succede tutto nella prima frazione nasti risponde subito a raimondo nel finale fulignati salva il risultato

Alla fine un punto per parte, il risultato più giusto tra Empoli e Frosinone che al Carlo Castellani Computer Gross Arena danno vita ad una partita frizzante e divertente. Un pareggio che in casa azzurra dà continuità al successo di Mantova e, soprattutto alza rispetto alla trasferta lombarda il livello della prestazione, per attenzione, interpretazione della partita e capacità di sfruttare le debolezze altrui per costruire diverse occasioni da rete. Non possiamo certo non considerare il solito ’errorino’ in occasione del vantaggio del Frosinone e la mancanza di quel pizzico di lucidità e precisione in più nelle scelte e nell’accuratezza dell’ultimo passaggio, che avrebbero anche potuto dare un’altra faccia al risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: frena il Frosinone. Venezia di corto muso, Catanzaro all'inglese, Samp in extremis. Le Vespe pungono Castori. Primo punto per Modesto.

