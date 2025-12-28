Un bilancio senza aumenti | Fatto con prudenza e coraggio
É stato approvato dal Consiglio comunale del Comune di Ventasso, nella seduta del 22 dicembre 2025, il bilancio di previsione finanziario 2026–2028, confermando la linea amministrativa improntata al rigore, alla concretezza e alla tutela dei cittadini e delle imprese del territorio. "È un bilancio solido, costruito con prudenza, ma anche con coraggio – sottolinea il Sindaco Enrico Ferretti – che ci consente di guardare al futuro continuando a investire sul territorio senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Vogliamo che Ventasso continui ad essere, per scelta, un luogo in cui vivere e lavorare guardando al futuro, una sorta di piccolo paradiso fiscale per famiglie e imprese, senza rinunciare alla qualità dei servizi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
