Ultimo dell' anno | festa sì ma niente botti Così Arezzo accoglierà il 2026 il programma
L’amministrazione comunale di Arezzo annuncia che, per l’ultimo dell’anno, nel centro storico sarà vietato l’uso di petardi, mortaretti e fuochi d’artificio. Questa decisione, sancita tramite ordinanza, mira a garantire un festeggiamento sicuro e rispettoso dell’ambiente. Il divieto si inserisce nell’intento di mantenere un’atmosfera serena e di tutela per cittadini e patrimonio urbano, in preparazione all’arrivo del 2026.
Niente botti nel centro storico. A dirlo è l'amministrazione comunale di Arezzo che, con l'approssimarsi della fine dell'anno, ha firmato un'ordinanza specifica riguardante proprio l'utilizzo di petardi, mortaretti e fuochi d'artificio.Secondo quanto specificato nel documento amministrativo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Capodanno, campagna anti-botti di LAV: “Festa non è il petardo, ma l’anno che verrà”
Leggi anche: I grandi concerti di fine 2025 a Firenze: il programma fino all'ultimo dell'anno
Festa del Perdono, è l’anno 411 - La città di Poggio è pronta ad accogliere l’edizione 411 della festa del Perdono, in programma dal 26 al 30 settembre 2025. lanazione.it
Politica, musica e salamelle: gli 80 anni della Festa dell’Unità - Erano un milione alla Mostra d’Oltremare di Napoli ad ascoltare Enrico Berlinguer. repubblica.it
“Cosa chiedo al 2026 Se si tratterà del mio ultimo anno in F1. Non ho pensato che a Melbourne sarà il mio 25esimo anniversario dal mio debutto. Forse Abu Dhabi 2026 sarà più speciale“. - Fernando Alonso Fonte: DAZN Espana #MemasGP #FernandoAlon - facebook.com facebook
Nel panorama educativo europeo dell’ultimo anno una storia ha colpito l’attenzione di studenti, insegnanti e famiglie: quella di Lina Heider, una ragazza di appena 12 anni che sta già frequentando corsi universitari all’Università di Bonn in Germania. Il… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.