Ultimo dell' anno | festa sì ma niente botti Così Arezzo accoglierà il 2026 il programma

L’amministrazione comunale di Arezzo annuncia che, per l’ultimo dell’anno, nel centro storico sarà vietato l’uso di petardi, mortaretti e fuochi d’artificio. Questa decisione, sancita tramite ordinanza, mira a garantire un festeggiamento sicuro e rispettoso dell’ambiente. Il divieto si inserisce nell’intento di mantenere un’atmosfera serena e di tutela per cittadini e patrimonio urbano, in preparazione all’arrivo del 2026.

Niente botti nel centro storico. A dirlo è l'amministrazione comunale di Arezzo che, con l'approssimarsi della fine dell'anno, ha firmato un'ordinanza specifica riguardante proprio l'utilizzo di petardi, mortaretti e fuochi d'artificio.Secondo quanto specificato nel documento amministrativo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

