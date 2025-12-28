Ultimo dell' anno | festa sì ma niente botti Così Arezzo accoglierà il 2026 il programma

L’amministrazione comunale di Arezzo annuncia che, per l’ultimo dell’anno, nel centro storico sarà vietato l’uso di petardi, mortaretti e fuochi d’artificio. Questa decisione, sancita tramite ordinanza, mira a garantire un festeggiamento sicuro e rispettoso dell’ambiente. Il divieto si inserisce nell’intento di mantenere un’atmosfera serena e di tutela per cittadini e patrimonio urbano, in preparazione all’arrivo del 2026.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.