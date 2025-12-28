Ultimissime Juve LIVE | Zhegrova brilla contro il Pisa media punti da scudetto con Spalletti

Gli ultimi aggiornamenti sulla Juventus: Zhegrova si distingue nella sfida contro il Pisa, contribuendo a migliorare le statistiche di rendimento sotto la guida di Spalletti. Questa panoramica offre un quadro aggiornato delle notizie più recenti e delle performance della squadra, con focus sulle dinamiche che potrebbero influenzare il percorso stagionale dei bianconeri.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 28 dicembre 2025. Zhegrova Juve, l'esterno entra nella ripresa e spacca la partita: numeri da top player nella mezz'ora che Spalletti gli ha concesso a Pisa. Ore 15.00 – La vittoria della Juventus all'Arena Garibaldi porta la firma indelebile dei marcatori, ma c'è un uomo che ha letteralmente spaccato in due la partita, trasformando l'inerzia di una serata che sembrava complicata.

