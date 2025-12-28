Nell’ultimo weekend del girone A di Seconda si è registrato un ulteriore allungo della capolista Vadese (F.to di L.Lazzarini). Ora i giallorossi guidano la graduatoria con 6 punti di vantaggio sulla Vigor San Sisto e 7 sul Cà Gallo e sulla Sammartinese. Il match del giorno è stato Ca Gallo- Vigor San Sisto con quest’ultimi vincitori (1-2) grazie alle reti di Alpino e di Endoj. Con la Santangiolese fanalino di coda sono le due squadre di Sant’Angelo in Vado ad occupare gli estremi della classifica generale. I numeri del girone A L’attacco più prolifico è quello della Vigor San Sisto (26 reti), la difesa che ha subito di meno è quella della Vadese (11) invece quella che ha subito più reti è della Santangiolese (29 reti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ulteriore allungo della Vadese, Trecastelli domina nel girone B

Leggi anche: Vadese, marcia in solitaria. Allunga in vetta il Trecastelli

Leggi anche: Vetta solitaria nei due gironi. Vadese e Trecastelli, è festa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vadese, marcia in solitaria. Allunga in vetta il Trecastelli - Una particolarità che contraddistingue il campionato di Seconda categoria sono le tante reti che vengono puntualmente segnate in ogni giornata. ilrestodelcarlino.it

Vetta solitaria nei due gironi. Vadese e Trecastelli, è festa - Nel girone A di Seconda categoria in vetta alla classifica continua la marcia in solitaria della Vadese, dietro di lei a meno 1 il Ca Gallo, al terzo posto a meno 3 la Vigor San Sisto, in fondo con 1 ... ilrestodelcarlino.it

La situazione tecnica rimane costruttiva. Un nuovo allungo avrà un primo target in area 45.030-45.050 punti. Il breakout di questa zona fornirà un’ulteriore dimostrazione di forza - facebook.com facebook