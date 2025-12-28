Inter News 24 Udinese Lazio, il club prende posizione dopo il pari e il gol contestato: dura nota ufficiale della società capitolina su quanto avvenuto. Non si placano le polemiche dopo l’1-1 maturato tra Lazio e Udinese. Al termine della gara, segnata dal pareggio friulano arrivato dopo una lunga revisione al VAR, la società biancoceleste ha deciso di esporsi pubblicamente con un comunicato molto duro, diffuso sui propri canali ufficiali. La Lazio contesta in modo esplicito l’episodio che ha portato al gol dell’1-1, ritenuto frutto di una valutazione arbitrale non chiara e, soprattutto, inserita in un contesto che il club definisce ormai ricorrente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Udinese Lazio, la rabbia biancoceleste al triplice fischio: «Errori sempre a nostro sfavore, chiediamo rispetto»

Leggi anche: Sarri Lazio, comunicato ufficiale dei biancocelesti al triplice fischio della sfida contro i nerazzurri

Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Bologna 2-2, triplice fischio al Franchi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ex Lazio, un giocatore accende la polemica! Le immagini di quella Nazionale hanno acceso molta rabbia.

Rabbia Lazio, il comunicato è durissimo: "Errori arbitrali sempre a nostro sfavore" - La Lazio ha pubblicato un duro comunicato dopo il pareggio contro l'Udinese, maturato nel finale dopo un gol segnato da Davis viziato da un tocco di mano. msn.com