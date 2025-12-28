Udinese Lazio la rabbia biancoceleste al triplice fischio | Errori sempre a nostro sfavore chiediamo rispetto

Inter News 24 Udinese Lazio, il club prende posizione dopo il pari e il gol contestato: dura nota ufficiale della società capitolina su quanto avvenuto. Non si placano le polemiche dopo l’1-1 maturato tra Lazio e Udinese. Al termine della gara, segnata dal pareggio friulano arrivato dopo una lunga revisione al VAR, la società biancoceleste ha deciso di esporsi pubblicamente con un comunicato molto duro, diffuso sui propri canali ufficiali. La Lazio contesta in modo esplicito l’episodio che ha portato al gol dell’1-1, ritenuto frutto di una valutazione arbitrale non chiara e, soprattutto, inserita in un contesto che il club definisce ormai ricorrente. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ex Lazio, un giocatore accende la polemica! Le immagini di quella Nazionale hanno acceso molta rabbia.

udinese lazio rabbia biancocelesteRabbia Lazio, il comunicato è durissimo: "Errori arbitrali sempre a nostro sfavore" - La Lazio ha pubblicato un duro comunicato dopo il pareggio contro l'Udinese, maturato nel finale dopo un gol segnato da Davis viziato da un tocco di mano. msn.com

udinese lazio rabbia biancocelesteLazio furiosa e in silenzio stampa: il duro comunicato dopo il gol convalidato all’Udinese al 95' - La società biancoceleste sbotta al termine del match attraverso una nota ufficiale con cui ha espresso il proprio disappunto in merito al gol di Davis ... tuttosport.com

udinese lazio rabbia biancocelesteRomagnoli furioso, la frase urlata all'arbitro: "Succede sempre alla Lazio!" - Nel finale, la rete di Davis, frutto di un fallo di mano, è stata convalidata dall’arbitro Colombo, suscitando grande incredulità ... corrieredellosport.it

