Udinese Lazio la rabbia biancoceleste al triplice fischio | Errori sempre a nostro sfavore chiediamo rispetto
Inter News 24 Udinese Lazio, il club prende posizione dopo il pari e il gol contestato: dura nota ufficiale della società capitolina su quanto avvenuto. Non si placano le polemiche dopo l’1-1 maturato tra Lazio e Udinese. Al termine della gara, segnata dal pareggio friulano arrivato dopo una lunga revisione al VAR, la società biancoceleste ha deciso di esporsi pubblicamente con un comunicato molto duro, diffuso sui propri canali ufficiali. La Lazio contesta in modo esplicito l’episodio che ha portato al gol dell’1-1, ritenuto frutto di una valutazione arbitrale non chiara e, soprattutto, inserita in un contesto che il club definisce ormai ricorrente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ex Lazio, un giocatore accende la polemica! Le immagini di quella Nazionale hanno acceso molta rabbia.
Rabbia Lazio, il comunicato è durissimo: "Errori arbitrali sempre a nostro sfavore" - La Lazio ha pubblicato un duro comunicato dopo il pareggio contro l'Udinese, maturato nel finale dopo un gol segnato da Davis viziato da un tocco di mano. msn.com
Lazio furiosa e in silenzio stampa: il duro comunicato dopo il gol convalidato all’Udinese al 95' - La società biancoceleste sbotta al termine del match attraverso una nota ufficiale con cui ha espresso il proprio disappunto in merito al gol di Davis ... tuttosport.com
Romagnoli furioso, la frase urlata all'arbitro: "Succede sempre alla Lazio!" - Nel finale, la rete di Davis, frutto di un fallo di mano, è stata convalidata dall’arbitro Colombo, suscitando grande incredulità ... corrieredellosport.it
Nel postpartita di Udinese-Lazio, Keinan Davis ha commentato così il convulso finale di gara. "L'ho toccata sicuramente con l'esterno, poi forse con la mano. È stata un'azione molto veloce". - facebook.com facebook
Udinese-Lazio, le pagelle: Davis, che perla, 7. Il Vecino dei bei tempi, 7 x.com
