Udinese-Lazio | il gol di Davis convalidato per un dubbio che nasce dal regolamento

Nell'incontro Udinese-Lazio, il gol di Davis al 95’ ha suscitato discussioni riguardo a un possibile fallo di mano. La decisione di convalidare la rete si basa su un episodio in cui il pallone, dopo un tiro di Zaniolo, colpisce accidentalmente il braccio del giocatore friulano. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulle interpretazioni regolamentari relative al contatto con il braccio e alla validità dei gol in circostanze simili.

Il pareggio dell'Udinese al 95' contro la Lazio ha scatenato un acceso dibattito sul fallo di mano. Al centro della controversia c'è il tocco di braccio di Davis: dopo il tiro di Zaniolo, il pallone ha colpito accidentalmente il braccio del giocatore friulano, che ha poi controllato la palla e realizzato il gol dell'1-1. Per la Lazio, la rete non avrebbe dovuto essere convalidata, mentre arbitro e Var hanno ritenuto regolare l'azione. La polemica nasce dal fatto che il regolamento non definisce con precisione cosa sia "immediatamente dopo" un contatto con la mano o il braccio, lasciando spazio a interpretazioni soggettive.

Due tocchi di mano e il gol: furia Lazio per il pari dell’Udinese. Ma l’episodio divide anche Marelli e Calvarese - “Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere “. ilfattoquotidiano.it

