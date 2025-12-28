Udinese interessata a un calciatore del Napoli | affare già per gennaio
L'Udinese manifesta interesse per un calciatore del Napoli, con l’intenzione di valutare un possibile trasferimento già a gennaio. La squadra friulana cerca di rafforzarsi nella sessione di mercato in vista della seconda parte della stagione. Nel frattempo, il Napoli si prepara a riprendere il campionato, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, con la partita contro Cremonese in programma allo Zini.
Dopo la vittoriosa campagna araba che ha permesso al Napoli di aggiungere un’altra Supercoppa Italiana in bacheca, oggi gli uomini di Conte saranno impegnati allo Zini di Cremona per riprendere la marcia anche in campionato. Con il mercato di gennaio in procinto di iniziare, si registra l’interesse dell’Udinese per Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, si complica l’affare: un club di Serie A forte su di lui già per gennaio. Le ultime sull’esterno del Genoa
Leggi anche: Mercato Napoli – Affare Goretzka: può arrivare a gennaio
L'Udinese è interessata a Cheddira. Il Napoli fissa il prezzo del giocatore; L'agente di Lucca ha incontrato la Juventus! L'attaccante del Napoli ha due club interessati all'estero; Napoli su Eguinaldo, il giocatore nel mirino di Manna. Può fare più ruoli; Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese: l'undici titolare di Vanoli e Runjaic.
Udinese interessata a un calciatore del Napoli: affare già per gennaio - Dopo la vittoriosa campagna araba che ha permesso al Napoli di aggiungere un’altra Supercoppa Italiana in bacheca, oggi gli uomini di Conte saranno ... dailynews24.it
L'Udinese è interessata a Cheddira. Il Napoli fissa il prezzo del giocatore - Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, tutti i club sono alla ricerca di rinforzi per migliorare i rispettivi organici. msn.com
Conte ha spremuto tutte le energie possibili per far riprendere il Napoli dopo il crollo. Ora ne paga le conseguenze - Conte ha spremuto tutte le energie possibili per far riprendere la squadra dopo il crollo. ilnapolista.it
Krivak giocatore a cui era interessata anche l'Udinese è a un passo dal Sportovní Klub Sigma Olomou del campionato ceco. Si ritiene che l'accordo valga circa € 2,5 milioni, compresi i bonus realizzabili. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.