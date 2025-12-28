L'Udinese manifesta interesse per un calciatore del Napoli, con l’intenzione di valutare un possibile trasferimento già a gennaio. La squadra friulana cerca di rafforzarsi nella sessione di mercato in vista della seconda parte della stagione. Nel frattempo, il Napoli si prepara a riprendere il campionato, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, con la partita contro Cremonese in programma allo Zini.

Dopo la vittoriosa campagna araba che ha permesso al Napoli di aggiungere un’altra Supercoppa Italiana in bacheca, oggi gli uomini di Conte saranno impegnati allo Zini di Cremona per riprendere la marcia anche in campionato. Con il mercato di gennaio in procinto di iniziare, si registra l’interesse dell’Udinese per Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, si complica l’affare: un club di Serie A forte su di lui già per gennaio. Le ultime sull’esterno del Genoa

Leggi anche: Mercato Napoli – Affare Goretzka: può arrivare a gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'Udinese è interessata a Cheddira. Il Napoli fissa il prezzo del giocatore; L'agente di Lucca ha incontrato la Juventus! L'attaccante del Napoli ha due club interessati all'estero; Napoli su Eguinaldo, il giocatore nel mirino di Manna. Può fare più ruoli; Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese: l'undici titolare di Vanoli e Runjaic.

Udinese interessata a un calciatore del Napoli: affare già per gennaio - Dopo la vittoriosa campagna araba che ha permesso al Napoli di aggiungere un’altra Supercoppa Italiana in bacheca, oggi gli uomini di Conte saranno ... dailynews24.it