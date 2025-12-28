Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i negoziati tra Washington e Kiev sono proseguiti nel mese scorso, con l’obiettivo di definire un piano di pace articolato in 20 punti e raggiungere un accordo. La volontà di trovare una soluzione duratura al conflitto rimane al centro delle discussioni, con l’auspicio di avvicinare le parti a una risoluzione stabile e condivisa.

Washington, 28 dic. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i negoziati tra Washington e Kiev sono andati avanti il??mese scorso e che spera che la pace possa essere raggiunta il prima possibile. In vista dell'incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump presso il resort Mar-a-Lago in Florida, Zelensky ha aggiunto che l'attenzione sarà rivolta al piano di pace in 20 punti e alla definizione di un accordo. "È molto importante che i nostri team parlino di strategia, di come procedere passo dopo passo e di come avvicinarsi alla pace", ha detto ai giornalisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'colloqui su piano di pace in 20 punti e definizione di un accordo'

