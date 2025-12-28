Ucraina Zelensky arriva a Miami per colloqui con Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è giunto a Miami, dove si svolgeranno incontri con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’arrivo si inserisce in un quadro di dialogo tra i due paesi su questioni di sicurezza e cooperazione internazionale. L'evento rappresenta un momento di confronto diplomatico importante per entrambe le nazioni, con focus su temi di interesse comune.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è arrivato all'aeroporto di Miami in vista dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due si incontreranno al Mar-a-Lago, il club privato di Trump a Palm Beach, in Florida, dove il presidente degli Stati Uniti sta trascorrendo le vacanze. Zelenskyy ha affermato che i due hanno in programma di discutere di accordi di sicurezza ed economici e che solleverà "questioni territoriali", poiché Mosca e Kiev rimangono fortemente in disaccordo sul destino della regione del Donbass.
