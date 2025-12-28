Ucraina Zelensky a Mar-a-Lago | Spero nella pace il più presto possibile

Il presidente ucraino Zelensky ha espresso la speranza di una rapida pace durante un incontro a Mar-a-Lago, sottolineando l'importanza di negoziati tra Washington e Kiev. Lo scorso mese, le discussioni tra le due nazioni sono progredite, con l'obiettivo di trovare una soluzione duratura al conflitto. La volontà di avvicinarsi a una risoluzione pacifica resta centrale nelle relazioni internazionali e nei programmi di assistenza.

I negoziati tra Washington e Kiev sono andati avanti il mese scorso e che spera che la pace possa essere raggiunta il prima possibile. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando a Mar-a-Lago per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Zelensky ha affermato che l'attenzione sarà rivolta al piano di pace in 20 punti e alla definizione di un accordo. "È molto importante che i nostri team parlino di strategia, di come procedere passo dopo passo e di come avvicinarsi alla pace", ha detto ai giornalisti. Circa il 90% del piano, ha aggiunto, è stato discusso dai team.

Iniziato il vertice tra Trump e Zelensky a Mar a Lago. Il tycoon: La guerra o finisce ora - È iniziato il vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente USA, Donald Trump volto a porre fine al conflitto con la Russia, che dura da quasi quattro anni. msn.com

Zelensky è arrivato a Mar-a-Lago - Per parlare con Trump del nuovo piano sulla fine della guerra in Ucraina: soprattutto di Donbas, garanzie di sicurezza e Zaporizhzhia ... ilpost.it

Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025

#Ucraina Per Zelensky "molte questioni potrebbero essere risolte prima di Capodanno. Le decisioni finali dipendono dai nostri partner, da coloro che esercitano pressioni sulla Russia affinché i russi subiscano le conseguenze della loro stessa aggressione". - facebook.com facebook

Trump-Zelensky, oggi incontro decisivo per guerra Ucraina-Russia. Le news in diretta x.com

