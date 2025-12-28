Ucraina Trump riceve Zelensky | Fase finale dei colloqui di pace negoziato complesso ma non troppo

Trump ha incontrato Zelensky in un incontro che segna una fase avanzata nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Durante l'incontro, Trump ha sottolineato la complessità del processo, ma ha espresso fiducia in un accordo solido che possa portare benefici economici significativi per Kiev. Questo colloquio rappresenta un passo importante verso una possibile risoluzione del conflitto, evidenziando l'importanza di un dialogo internazionale costruttivo.

"Sarà un accordo forte e ci saranno grandi benefici economici per Kiev" ha assicurato Trump ricevendo Zelensky per un importante colloquio sulle trattative per giungere a una pace nella Guerra tra Ucraina e Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: “Chance per un accordo”

Leggi anche: Ucraina, domenica incontro Trump-Zelensky in Florida: “Piano per la pace pronto, discuteremo di territori”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Telefonata Zelensky-Ue: pieno sostegno. Putin: “Se Kiev non termina la guerra useremo la forza”; Zelensky: Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace; Ucraina, Zelensky vola da Trump con un jolly per la pace. Donald lo gela: Decido io; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani.

Ucraina, Trump riceve Zelensky: “Fasi finale dei colloqui di pace, negoziato complesso ma non troppo” - "Sarà un accordo forte e ci saranno grandi benefici economici per Kiev" ha assicurato Trump ricevendo Zelensky per un importante colloquio sulle ... fanpage.it