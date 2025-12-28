Un’intesa politica è stata raggiunta all’interno della maggioranza sul decreto Ucraina, dopo un contatto diretto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini che ha permesso di superare le ultime resistenze. Il provvedimento, che proroga di un anno gli aiuti all’Ucraina, sia militari sia civili, è ora pronto per l’esame del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di arrivare rapidamente all’approvazione parlamentare. La mediazione ha richiesto un lavoro accurato sul testo, condiviso nei dettagli dai leader dei due partiti di governo, per garantire una formulazione ritenuta politicamente equilibrata. Il decreto si distingue dai precedenti per una struttura più ampia e per una maggiore esplicitazione degli ambiti di intervento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, telefonata tra Meloni e Salvini: spunta l’accordo. Tanto rumore per nulla

Ucraina, Meloni: "Mantenere unità vedute" - Nell'ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, la Premier Meloni ha partecipato, insieme ad altri leader, a una telefonata con il Presidente Zelensky alla vig ... rainews.it