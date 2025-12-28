Ucraina-Russia escalation sul campo e scontro diplomatico prima del faccia a faccia Trump-Zelensky

Nell’ambito del conflitto tra Ucraina e Russia, si registrano recenti escalation sia sul fronte militare che diplomatico. La raffineria di Syzran, nell’oblast’ di Samara, è stata attraversata da un attacco di droni ucraini durante la notte, contribuendo a intensificare le tensioni. Mentre si avvicina il faccia a faccia tra Trump e Zelensky, si susseguono sviluppi che evidenziano la complessità della crisi in corso e le sue implicazioni internazionali.

Guerra Ucraina Russia, oggi l'incontro Trump-Zelensky in Florida. LIVE - Si terrà alle 19 ora italiana, le 13 in Florida, l'incontro a Palm Beach tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelenksy. tg24.sky.it

"Noi invadere l'Ucraina? Disinformazione": così la Russia alla vigilia della guerra commentava gli allarmi - Di fronte all’accumulo senza precedenti di truppe russe ai confini dell’Ucraina nei mesi precedenti al 24 febbraio 2022, il governo di Mosca e i suoi principali portavoce misero in campo una narrativa ... globalist.it

#Ucraina, Lavrov: "Nessun motivo che la Russia attacchi qualcuno. Ma se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe schiacciante". Il ministro degli Esteri aggiunge: "Contingenti militari dei 'Volenterosi' in Ucraina diventeranno un obiettiv x.com

Ucraina-Russia, oggi l'incontro Trump-Zelensky. "Pieno sostegno" a Kiev da leader Ue. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.