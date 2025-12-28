Ucraina oggi l’incontro Trump-Zelensky Lavrov | Se saranno inviate truppe europee diventeranno obiettivo legittimo di Mosca – La diretta
“Il partito della guerra europeo non solo non ha pietà degli ucraini, ma sembra che non abbia pietà nemmeno della propria popolazione. Come spiegare altrimenti i continui discorsi in Europa sull’invio di contingenti militari in Ucraina nel formato di una ‘coalizione di volenterosi’? Abbiamo già dichiarato centinaia di volte che in tal caso essi diventeranno un obiettivo legittimo per le nostre forze armate”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass. Oggi è in programma in Florida l’atteso incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it
