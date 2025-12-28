Ucraina l’avvertimento di Lavrov | Truppe europee sarebbero obiettivo legittimo
Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che le truppe europee della Coalizione dei Volenterosi, se inviate in Ucraina, potrebbero essere considerate obiettivi legittimi dalle forze russe. La questione evidenzia le tensioni e le complessità del conflitto, sottolineando le possibili conseguenze di un eventuale dispiegamento di forze straniere nel paese.
(Adnkronos) – Le truppe europee della Coalizione dei Volenterosi, qualora dovessero essere dispiegate in Ucraina, sarebbero un obiettivo legittimo per le forze armate russe. Ad avvertire è stato stamane il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa Tass. "Le ambizioni dei politici europei li accecano letteralmente: non solo non si preoccupano degli . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
