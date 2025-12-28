Ucraina l’avvertimento di Lavrov | Truppe europee sarebbero obiettivo legittimo

Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che le truppe europee della Coalizione dei Volenterosi, se inviate in Ucraina, potrebbero essere considerate obiettivi legittimi dalle forze russe. La questione evidenzia le tensioni e le complessità del conflitto, sottolineando le possibili conseguenze di un eventuale dispiegamento di forze straniere nel paese.

Lavrov minaccia l'Ue: se inviate truppe europee diventeranno obiettivo legittimo di Mosca - L'affondo del ministro degli esteri russi, a poche ore dall'incontro negli Usa tra Trump e Zelensky, è ora rivolto ai paesi dell'Unione Europea: "Il partito della guerra europeo non solo non ha pietà ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky atterrato in Florida per l'incontro con Trump. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky atterrato in Florida per l'incontro con Trump. tg24.sky.it

LaPresse. . Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra". Il presidente russo respinge le accuse sull'inizio del conflitto nel 2022, puntando il dito contro le "forze distruttive in Ucraina sostenute dall'Occidente". Duro l'avvertimento sul futuro: se le richieste russ - facebook.com facebook

Secondo Reuters, i rapporti dei servizi segreti USA continuano ad avvertire che Putin non intende fermarsi al Donbass ma vuole tutta l'Ucraina e parti d'Europa appartenenti all'ex impero sovietico. I rapporti presentano un quadro nettamente diverso da quello x.com

