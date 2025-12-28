Ucraina il vertice Trump-Zelensky | la sicurezza all' esterno di Mar-a-Lago

Il vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si svolge a Mar-a-Lago, focalizzandosi sulla situazione in Ucraina e le prospettive di pace con la Russia. L'incontro mira a favorire un dialogo costruttivo e valutare possibili soluzioni, in un contesto internazionale di crescente attenzione alla stabilità nella regione. La riunione rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte e gli attori diplomatici.

Il presidente Donald Trump ospita a Mar-a-Lago il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per cercare di concludere un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Zelensky è arrivato oggi in Florida, dove il presidente statunitense sta trascorrendo le vacanze. Nel video le misure di sicurezza all'esterno della residenza di Trump.

