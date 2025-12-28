Ucraina il ministro Tajani | Continueremo ad aiutare Kiev da tutti i punti di vista

Il ministro Tajani ha confermato l’impegno italiano nel supporto all’Ucraina, sottolineando l’assistenza su più fronti. L’Italia continuerà a fornire aiuti politici, economici e militari, oltre a interventi per la ricostruzione delle infrastrutture energetiche. Queste azioni mirano a sostenere la popolazione civile nel difficile inverno che affronta il paese, mantenendo un impegno costante e articolato.

"Continueremo ad aiutare l'Ucraina da tutti i punti di vista: politico, economico e con l'invio di materiale militare e di materiale utile alla ricostruzione della rete energetica per aiutare la popolazione civile che sta affrontando un inverno difficile. Il tutto mentre continuiamo a lavorare per una pace giusta e duratura garantita da accordi di sicurezza a tutela di Ucraina ed Europa". Lo afferma ad Affaritaliani il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato a varare il provvedimento che rinnova gli aiuti, anche militari, all'Ucraina da parte del nostro Paese per il prossimo anno.

