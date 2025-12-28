Ucraina il giorno decisivo A Mar a Lago Zelensky incontrerà Trump Continua il gelo di Mosca

Le prossime ore possono segnare una svolta nella guerra in Ucraina. Oggi alle 19 ore italiane Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. La Russia intanto ha intensificato i raid su Kiev, mentre l’Europa ha ribadito il proprio sostegno a Kiev. Zelensky si è coordinato con i leader europei in una videoconferenza dal Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney. Alla chiamata hanno partecipato diversi leader europei tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che «mai come ora» è fondamentale mantenere una linea comune tra Europa, Ucraina e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina: Zelensky da Trump a Mar-a-Lago. Mosca: “Mai così vicini all’accordo”. Ma gli ostacoli sono tanti

Leggi anche: Gaza, Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago il 29 dicembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Ucraina-Russia, Zelensky in Florida da Trump per incontro decisivo: news di oggi; Guerra Ucraina-Russia, news. Attacco russo al porto di Odessa: 7 morti. Kiev: “Nuovi colloqui negli Usa”.

Zelensky incontrerà Trump il 28 dicembre a Mar-a-Lago, in Florida - Secondo il presidente ucraino, il piano degli Stati Uniti per la pace è pronto al 90 per cento. editorialedomani.it