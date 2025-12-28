Ucraina cessate il fuoco alla centrale di Zaporizhzhia per riparare delle linee

Dopo un cessate il fuoco mediato dall’Aiea, sono iniziati i lavori di riparazione delle linee elettriche presso la centrale di Zaporizhzhia, in Ucraina. L’obiettivo è ripristinare la trasmissione di energia tra la centrale nucleare e l’impianto termico, garantendo maggiore stabilità e sicurezza nella gestione delle risorse energetiche della regione.

Dopo un cessate il fuoco locale mediato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( Aiea ), sono iniziati lavori di riparazione delle linee elettriche nei pressi della centrale di Zaporizhzhia, in modo da ripristinare la trasmissione di energia tra le sottostazioni elettriche dell'impianto nucleare e l'impianto termico. Un team dell'Aiea sta monitorando i lavori, che dovrebbero durare alcuni giorni. Il direttore generale Rafael Grossi, come si legge in un post su X, ha ringraziato entrambe le parti per aver accettato questa nuova «finestra di silenzio» temporanea, volta a rafforzare la sicurezza nucleare.

