Ucraina adolescente condannata per spionaggio a favore della Russia | Inviava video a un ufficiale

Una studentessa ucraina è stata condannata a cinque anni di carcere con sospensione condizionale per spionaggio a favore della Russia. La giovane avrebbe inviato video e informazioni a un ufficiale russo, secondo le autorità ucraine. La vicenda evidenzia le tensioni e le preoccupazioni legate alle attività di intelligence nel contesto del conflitto in Ucraina.

Una giovane studentessa ucraina è stata condannata a 5 anni di carcere, con sospensione condizionale della pena, per spionaggio a favore della Russia. La sentenza arriva dal tribunale di Khmelnytskyi, nell'Ucraina occidentale: i giudici accusano l'adolescente di aver fornito informazioni su installazioni militari ucraine a un ufficiale dei servizi russi in cambio di denaro. La ragazza non andrà in carcere, ma resterà libera sotto controllo per due anni: dovrà presentarsi periodicamente alle autorità, avvisarle se cambia casa, scuola o lavoro e seguire le regole stabilite dai responsabili della sua sorveglianza.

