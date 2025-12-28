Ubriaca al volante incidente in auto con i figli | scatta la denuncia e via la patente

Izano (Cremona), 28 dicembre 2025 – Non doveva essere alla guida, perché a veva bevuto troppo, la mamma che il 20 novembre era in auto con i suoi due figli. Dettagli dell'incidente. La vettura ha prima preso un muro e poi un’auto che veniva dal senso opposto. Questo il risultato dell’ alcoltest eseguito al pronto soccorso dell’ospedale di Crema al momento nel quale la donna di Izano è stata ricoverato, dopo il sinistro. Il comandante della polizia Marco Cattaneo, dopo l’incidente, aveva chiesto all’ospedale di eseguire il test che ha dato esito positivo: nel sangue della donna c’erano 1.2 grammi di alcol per litro di sangue contro lo 0. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

