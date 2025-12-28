Tuturano Postamat fuori servizio da giorni | lamentele e disagi
A Tuturano, il Postamat è fuori servizio da diversi giorni, causando disagi ai cittadini che non possono effettuare prelievi. La situazione, simile a quella di San Pietro Vernotico, sta generando lamentele tra gli utenti che attendono una soluzione. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e sulle eventuali riparazioni del servizio.
BRINDISI - Disagi anche a Tuturano (dopo San Pietro Vernotico) a causa dell'impossibilità di prelevare dal Postamat, che risulta fuori servizio da ormai cinque giorni. Un cittadino ha inviato una Pec a Poste Italiane e al consigliere comunale di Brindisi Luca Tondi, per manifestare disappunto e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
