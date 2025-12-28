Tutto bloccato Caos treni ad alta velocità fermi a decine | cosa è successo

Nella serata del 28 dicembre, si sono verificati importanti disagi sulla rete ferroviaria ad alta velocità a causa di un incidente nei pressi di Firenze Rifredi. Diverse linee sono state temporaneamente sospese o rallentate, causando ritardi e blocchi ai treni in transito. La circolazione ferroviaria sta tornando alla normalità, con le autorità che stanno gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti ai pendolari.

Pesanti disagi alla circolazione ferroviaria nel tardo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, a causa dell’ investimento di una persona sui binari nei pressi della stazione di Firenze Rifredi. L’episodio ha comportato il blocco della linea dell’Alta velocità, con ripercussioni su decine di treni e ritardi superiori ai 60 minuti. L’interruzione della linea è scattata intorno alle 18.35, quando è avvenuto l’investimento. Il traffico ferroviario ha potuto riprendere gradualmente solo dopo le 19.25, una volta concluse le operazioni di soccorso e i rilievi previsti dalla procedura. Il treno direttamente coinvolto è un Italo 9951. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tutto bloccato”. Caos treni ad alta velocità, fermi a decine: cosa è successo Leggi anche: Caos treni, tutto bloccato: cosa è successo Leggi anche: Caos alla stazione Roma Termini, ritardi fino a 6 ore sui treni ad Alta velocità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino; Gregge di pecore travolto sui binari e treni sulla Firenze - Pisa cancellati, stop alla circolazione e disagi; Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un'ora su Alta Velocità e Intercity; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo. Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità - Pesantissime ripercussioni su tutto il traffico ferroviario della dorsale tirrenica, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento ... fanpage.it

Cadavere sui binari, caos treni alla stazione Termini sulla Roma- Firenze: si viaggia con ritardi fino a due ore - Un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, questa mattina sta creando disagi alla circolazione sulla Roma- fanpage.it

