tutti i film le serie tv e i videogiochi di star wars in arrivo nel 2026

Nel 2026, il mondo di Star Wars si arricchirà di nuove produzioni, ampliando ulteriormente il suo universo narrativo. Negli ultimi anni, il franchise ha evoluto la propria presenza, puntando su un’offerta trasmediale grazie alle serie TV e ai videogiochi disponibili su diverse piattaforme. Questo anno si preannuncia quindi come un momento importante per appassionati e nuovi spettatori, con numerosi titoli in arrivo che continueranno a espandere la saga.

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per Star Wars. Negli ultimi tempi il franchise ha cambiato profondamente pelle, abbracciando una strategia sempre più transmediale grazie a Disney+, con una lunga serie di produzioni televisive. Il percorso non è stato privo di alti e bassi: se The Acolyte è diventata la prima serie di Star Wars a essere cancellata, Andor ha invece conquistato pubblico e critica, arrivando persino a ottenere importanti riconoscimenti. Ora però Lucasfilm sembra pronta a inaugurare una nuova fase. Dopo anni di voci su un ritorno deciso al cinema, il piano sta finalmente prendendo forma: un’uscita cinematografica all’anno, affiancata da una serie live-action. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

