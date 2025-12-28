Ray Romano, protagonista e produttore della celebre sitcom degli anni ’90, ha condiviso un episodio significativo durante le riprese. La serie, in onda dal 1996 al 2005, ha conquistato il pubblico grazie alla sua semplicità e autenticità. In questa testimonianza, Romano rivela un momento di grande tensione sul set, offrendo uno sguardo autentico sulla vita di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Il protagonista e produttore dello show ha raccontato un aneddoto legato alla lavorazione della serie televisiva in onda dal 1996 al 2005. In una recente intervista, Ray Romano, famoso in tutti gli Stati Uniti e in Italia per essere il protagonita e creatore della sit-com Tutti amano Raymond, ha raccontato di essere quasi svenuto durante la lavorazione di un episodio. Ray Romano nella serie è il protagonista, Ray Barone, patriarca di una bizzarra e chiassosa famiglia della media borghesia americana. L'attore e produttore dello show è tornato a parlarne recentemente con la stampa. Ray Romano stava per svenire sul set di Tutti amano Raymond L'episodio in questione è La donna rana (She's the One), in cui il fratello di Ray, Robert Barone . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Tutti amano Raymond, Ray Romano rischiò lo svenimento sul set della sitcom anni '90

