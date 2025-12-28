Turismo congressuale nel 2026 il primo bando

Nel 2026, Genova lancerà il suo primo bando dedicato al turismo congressuale. La giunta comunale ha approvato le linee guida per promuovere il segmento MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) nella città, con l’obiettivo di valorizzare questa importante area di mercato nel biennio 2026-2027. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta turistica e a sostenere lo sviluppo economico locale attraverso eventi e congressi di livello.

La giunta comunale ha approvato gli indirizzi per la realizzazione di azioni finalizzate a incentivare il segmento di mercato mice-meetings, incentives, conferences, exhibitions nella destinazione Genova per il 2026 e 2027."La meeting industry, il settore mice, è fondamentale per lo sviluppo.

Grandi eventi per il turismo, la Regione stanzia 25 milioni per il 2026 - Cinquecento eventi finanziati nel corso del 2025, diffusi in modo capillare su tutto il territorio regionale e lungo l'intero arco dell'anno. msn.com

Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in 4 anni L’Italia è il Paese che, negli ultimi quattro anni, è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati. Il risultato è emerso dalla ricerca elaborata dalla società speci - facebook.com facebook

#Turismo #congressuale, l’ #Italia #cresce più di tutti: +20% in 4 anni ildenaro.it/turismo-congre… x.com

