Tuffo di coraggio e allegria per i 29 partecipanti al XIV Cimento invernale della Locride

La XIV edizione del Cimento invernale della Locride ha visto la partecipazione di 29 appassionati che hanno affrontato il mare con determinazione. Un evento che unisce spirito di avventura e convivialità, consolidando l’appuntamento come una tradizione per chi cerca una sfida diversa e il contatto diretto con la natura. Un momento di confronto e di rispetto per le acque fredde della stagione.

La quattordicesima edizione del Cimento invernale della locride si è svolta tra entusiasmo e divertimento, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti del mare e delle sfide insolite. L'iniziativa, promossa da Zephyria, Salvamento Locride Mare e ArtInMovimento Aps, ha visto la.

