Tuffo di coraggio e allegria | 29 partecipanti al XIV Cimento invernale della Locride

La quattordicesima edizione del Cimento invernale della Locride ha visto la partecipazione di 29 persone, dimostrando l’interesse per questa tradizione e le sfide legate al mare in inverno. L’evento si svolge ogni anno, attirando appassionati e curiosi che desiderano vivere un’esperienza diversa e stimolante, nel rispetto delle norme di sicurezza e del contesto naturale.

La quattordicesima edizione del Cimento invernale della locride si è svolta tra entusiasmo e divertimento, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti del mare e delle sfide insolite. L'iniziativa, promossa da Zephyria, Salvamento Locride Mare e ArtInMovimento Aps, ha visto la.

