Tufello Foro Italico Mercato-Pendino Ponte Lambro | ecco la mappa del disagio a Roma Napoli e Milano

Ecco una panoramica sui quartieri di Roma, Napoli e Milano che evidenzia aree caratterizzate da disagio socio-economico. Nomi come Tufello, Mercato-Pendino o Ponte Lambro rappresentano zone con sfide specifiche, segnando un cambiamento nella percezione e nell’analisi di queste realtà urbane. Questa mappa fornisce un quadro concreto delle criticità, offrendo un punto di partenza per interventi mirati e politiche più efficaci.

Tufello, Tor Cervara, Foro Italico. Mercato, Pendino. Ponte Lambro-Monlué, San Siro. Nomi che non compongono una classifica e non pretendono di rappresentare tutte le città italiane, ma che raccontano un fatto nuovo: il disagio socio-economico ha finalmente un perimetro misurabile dentro le città. Per la prima volta l'Istat scende sotto la soglia del comune e individua porzioni circoscritte di territorio in cui fragilità economiche, lavorative ed educative si concentrano in modo sistematico. Non sono "i quartieri più disagiati d'Italia", né una graduatoria nazionale. Sono luoghi in cui le aree statistiche costruite dall'Istat coincidono, almeno in parte, con nomi riconoscibili della geografia urbana.

