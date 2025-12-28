TS – A Yildiz voglio bene come a un figlio Juve possiamo andare anche primi se…

2025-12-28 00:51:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: La Juventus cala il poker e allunga la sua striscia positiva: quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa per la squadra di Spalletti, che sale al quarto posto valido per la Champions, in attesa del risultato della Roma. Contro il Pisa bastano i gol di Kalulu, con la partecipazione di Calabresi a deviare nella propria porta, e Yildiz, ma il successo non arriva senza sofferenza. I nerazzurri tengono testa ai bianconeri e sfiorano più volte il pari, fermati dalla sfortuna: Moreo e Tramoni colpiscono due legni, mentre anche Kelly va vicino al gol con un tiro che si infrange sul palo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

